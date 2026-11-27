Kosova'da geleneksel olarak 27 Kasım'da kutlanan "Güç Günü" dolayısıyla Kosova Güvenlik Gücünün (FSK) ülke genelindeki kışlaları halkın ziyaretine açıldı.

Kosova Meclis Başkanı Albulena Haxhiu, Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ve diğer yetkililer, FSK'nin başkent Priştine'deki Adem Jashari Kışlası'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Davetliler burada FSK'nin sergilenen bazı askeri ekipmanlarını inceledi.

Meclis Başkanı Haxhiu, burada yaptığı konuşmada, FSK'nin güçlendirilmesinden gurur duyduklarını ve Kosova'nın NATO'ya üye olması hedefi doğrultusunda kurumların bu yöndeki çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Savunma Bakanı Maqedonci ise mevcut hükümet döneminde FSK'nin operasyonel kapasitesini artırmak amacıyla silah sistemleri, nakliye araçları ve ihtiyaç duyulan diğer ekipmanların alımına yaklaşık 500 milyon avro yatırım yapıldığını belirtti.

Yatırımların 3 temel alana odaklandığını aktaran Maqedonci, bunların gerekli silah ve araçların temini, personelin geliştirilmesi ve askeri altyapının inşası olduğunu dile getirdi.

FSK'nin dönüşüm sürecinin ve tam operasyonel kapasiteye ulaşma aşamasının sonuna yaklaştığını ifade eden Maqedonci, bundan sonraki dönemde savunma sanayisini geliştirme ile vatandaşları savunma ve güvenlik çalışmalarının merkezine yerleştiren kapsamlı savunma konseptine odaklanacaklarını söyledi.

FSK'nin silahlı kuvvetlere dönüştürülme süreci devam ediyor

FSK, "Güç Günü" dolayısıyla her yıl 27 Kasım'da geleneksel olarak Kosova genelindeki kışlalarını halka açıyor.

Kosova'da ve sınır ötesinde kriz yönetim operasyonlarını yürütmesi, sivil savunma operasyonlarında ve doğal afetler ile diğer acil durumlarda görev yapması amacıyla 2009'da kurulan FSK'nin 2018'de yasal değişikliklerle silahlı kuvvetlere dönüştürülmesi süreci başlatılmıştı. Sürecin 10 yıl sürmesi bekleniyor.

Kosova'da 1999'dan bu yana NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk askeri, FSK'nin silahlı kuvvetlere dönüştürülme sürecine çeşitli katkılar sağlıyor. FSK'nin askeri envanterinde çok sayıda Türk ürünü bulunuyor.

Aralık 2024'te Kosova hükümeti ile Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) arasında ülkede farklı kalibrede mühimmat üretmesi planlanan fabrikanın faaliyete geçirilmesi için anlaşma imzalanmıştı.