Kosova Meclisi Feshedildi

06.03.2026 12:01
Cumhurbaşkanı Osmani, yeni cumhurbaşkanının seçilememesi nedeniyle Meclisi feshetti.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, yeni cumhurbaşkanını seçememesi sebebiyle Meclisi feshettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Osmani, düzenlediği basın toplantısında, dün gece Meclis'te yeni cumhurbaşkanının seçilmesine yönelik girişimlerin başarısız olduğunu söyledi.

Bunun devlet için büyük bir talihsizlik olduğunu belirten Osmani, "Bugün, Kosova Cumhuriyeti Anayasası'na uygun olarak Meclisin feshedilmesine ilişkin kararı yayımladım ve bu karar aracılığıyla açıkça belirlenmiş olan Anayasal yükümlülüğümü yerine getiriyorum." ifadesini kullandı.

Osmani, milletvekillerinin dün gece ülkeyi yeni seçime götürme kararı aldığını, bu durumun tamamen önlenebileceğini dile getirerek, vekillerin ülkenin çıkarını tercih etmediklerini vurguladı.

Kosova Meclisinin temel anayasal yükümlülüklerinden birini yerine getirmekte başarısız olduğuna dikkati çeken Osmani, "Anayasa'nın 86. maddesi, mevcut cumhurbaşkanının görev süresinin bitmesinden en geç 30 gün önce yeni cumhurbaşkanının seçilmesi gerektiğini açıkça belirtmektedir." dedi.

Osmani'nin, ülkedeki siyasi parti liderleriyle görüşerek, kısa sürede erken genel seçim tarihini duyurması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı seçimi

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'nin 5 yıllık görev süresi 4 Nisan'da dolacak. Ülkenin anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının 5 Mart'a kadar seçilmesi gerekiyordu.

120 sandalyeli Meclisin 5 Mart gece yarısına kadar cumhurbaşkanını seçmesi gerekiyordu ancak Başbakan Albin Kurti'nin partisi Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje), muhalefet milletvekillerini kendi adayına destek vermeye ikna edemedi.

Muhalefet partileri uzlaşıya dayalı bir cumhurbaşkanı adayı talep ederken; Kurti, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Glauk Konjufca'yı aday gösterdi.

Meclis Başkanı Albulena Haxhiu, dün geceki oturumda, "Bu oturumu sürdürmek için yeterli çoğunluk yok, oylamaya devam edemeyiz." dedi.

Haxhiu, yalnızca 66 milletvekilinin hazır bulunduğunu, oylamanın yapılabilmesi için en az 80 milletvekilinin gerekli olduğunu bildirerek, oturuma ara verdi.

Meclis Başkanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin sürecin anayasal uygunluğunun değerlendirilmesi konusunda Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını ve karar verilene kadar cumhurbaşkanı seçimi süreciyle bağlantılı anayasal sürenin askıya alınmasına yönelik geçici tedbir kararı alınmasını talep ettiklerini bildirdi.

Dün gece Mecliste cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesini öngören Anayasa değişikliği önerileri de gündeme alındı ancak söz konusu girişim de milletvekillerinden gerekli desteği alamadı.

Kosova'da 9 Şubat 2025'te genel seçim ve 28 Aralık 2025'te erken genel seçim düzenlenmiş, Albin Kurti başkanlığındaki yeni hükümet, Meclisten 11 Şubat'ta güvenoyu almıştı.

Kaynak: AA

