Köy Kadınları Kırsal Kalkınmanın Temel Taşı - Son Dakika
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Köy Kadınları Kırsal Kalkınmanın Temel Taşı

Kilis'in köylerinde kadınlar, tarımdan besiciliğe kadar aktif rol alarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

15.10.2024 12:18
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Kilis'in köylerinde tarımdan besiciliğe kadar üretimin hemen hemen her safhasında yer alan kadınlar kırsal kalkınmada aktif rol üstleniyor.

Köyün yoğun iş temposuna rağmen yüzlerindeki mutluluk hiç eksik olmayan kadınlar, zaman zaman yaptıkları işlerle erkeklere taş çıkartıyor.

Erkeklerin bile zorlandığı işlerden kaçınmayan kadınlar, traktör ile tarlaya giderek bir yandan tohum ekiyor bir yandan da hasat yapıyor.

Aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla tarlalarına ektikleri ürünleri çapalayan kadınlar, bugünlerde kışlık yiyecekler için mesai harcıyor.

Orta Beşenli köyünde yaşayan Gülnaz Doğanyılmaz, AA muhabirine, köyde yaşamanın çok güzel olduğunu ve insana huzur verdiğini söyledi.

Köydeki yaşamın, samimiyetin ve huzurun hiçbir yerde bulunamayacağını anlatan Doğanyılmaz, "Köyde bahçede her şeyimizi kendimiz yetiştiriyoruz. Mevsime göre biber, patlıcan, kavun yetiştiriyoruz. Tarlada bütün işleri biz yapıyoruz. Tarla haricinde hayvanlara bakıyor, ev işlerini de aksatmıyoruz." dedi.

Köyde yaşamanın zorluğunun da güzelliklerinin de olduğunu belirten 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Doğanyılmaz, "Bizim bütün gelirimiz çiftçilik üzerine. Çocukları çiftçilikten kazandıklarımız ile okutup evlendirdik. Tüm birikimimizi çiftçilik ile kazandık." ifadesini kullandı.

"Köy kadını olarak bütün zorluklara katlanırız"

Beş çocuk sahibi Firdevs Doğanyılmaz da köyde mesainin sabahın erken saatlerinde başladığını ifade etti.

Sabah kalkınca ilk iş olarak hayvanların bakımını ile ilgilendiklerini söyleyen Doğanyılmaz, "Saat 07.00-08.00'e kadar hayvanlarımıza bakarız. Ondan sonra tarlaya giderek çalışırız. Öğlen eve gelip yine hayvanların tekrar bakımını yapar yine bahçeye gideriz. Köy kadını olarak bütün zorluklara katlanırız. Her işimizi kendimiz yaparız. Kadın isterse her şeyi yapar." ifadelerini kullandı.

Doğanyılmaz, en büyük hayalinin hayvan çiftliği kurmak olduğunu vurguladı.

Kırsal kalkınmada aktif rol üstleniyorlar

İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük de kırsal kalkınmanın en önemli dayanağının kadın çiftçiler olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kırsal kalkınmanın temeli olan aile işletmelerimizin en önemli dayanağı kadınlarımız ülke tarımı için yapı taşı özelliğindedir. Bakanlığımızla tarımsal üretim planlamamızın en önemli yapı taşı olan yeni destekleme modelimizle aile işletmelerimizle beraber kadın üreticilerimize de pozitif ayrımcılık yaparak üretimde kadın emeğinin değerini bulması istiyoruz. Kırsal alanların kalkınması için kadınlarımızın aile işletmeleriyle beraber üretimde kalmalarının temenni ediyoruz."

Küçük, ülke tarımının kırsalda yükünü taşıyan kadınların, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA

Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Kadın, Tarım, kilis, Son Dakika

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