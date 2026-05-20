Köy Okullarında Sanat Atölyesi

20.05.2026 14:00
Silopi'de 'Gezici Sanat Atölyesi' ile köy okullarındaki öğrenciler tuval boyama etkinliğiyle buluştu.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, görsel sanatlar öğretmeni bulunmayan köy okullarındaki öğrencileri sanatla buluşturmak amacıyla yürütülen 'Gezici Sanat Atölyesi Projesi' kapsamında tuval boyama etkinliği düzenlendi. Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, görsel sanatlar öğretmeni bulunmayan köy okullarındaki öğrencileri sanatla buluşturmak amacıyla yürütülen 'Gezici Sanat Atölyesi Projesi' kapsamında, Irak sınırında bulunan Ilıcalar İlkokulu ve Ortaokulu'nda etkinlik gerçekleştirildi. Öğrencilerin sanatla buluşturulması ve yeteneklerini ortaya çıkarmaları amaçlanan projede gönüllü olarak görev alan 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Pınar Balaban ile Matematik Öğretmeni Merve Sinan, mesai saatleri dışında köy okullarını ziyaret ederek öğrencilere tuval boyama etkinlikleri yaptırıyor.

'ÇOCUKLARIN MOTİVASYONUNU ARTIRMAYI HEDEFLEDİK'

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Pınar Balaban, ilçedeki bazı okullarda görsel sanatlar öğretmeni bulunmadığını gözlemlediklerini belirterek, "Okuldan arkadaşımla beraber böyle bir projeye başlama kararı aldık. Önceliğimiz, Silopi'de okul sayısının fazla olmasından kaynaklı olarak bazı okullarda görsel sanatlar öğretmeninin bulunmamasını telafi etmek oldu. Okullara giderek sanatın birleştirici gücüyle çocukların motivasyonunu artırmayı hedefledik" dedi.

'AMACIMIZ ÇOCUKLARI SANATLA BULUŞTURMAK'

Şu ana kadar 7 okula ulaştıklarını belirten Matematik Öğretmeni Merve Sinan ise, "Amacımız her hafta bir köy okuluna gidip öğrencilere resim yaptırarak onların yeteneklerini keşfetmek ve çocukları sanatla buluşturmak" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER TUVALLERİNİ BOYADI

Etkinliğe katılan öğrencilerden Ecrin Kurtay, yaptığı resimde doğayı ve zamanın önemini anlattığını belirtecek öğretmenlerine teşekkür etti. Elvin Uçar ise etkinlikte çok eğlendiklerini ve bu tür faaliyetlerin devam etmesini istediklerini söyledi. Esra Nur Ülgen de öğretmenlerin kendilerine boya tedarik ettiğini ve arkadaşlarıyla birlikte güzel resimler ortaya çıkardıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
