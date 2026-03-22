Koyulhisar'da Bahar Kutlaması

22.03.2026 11:02
Saya geleneğiyle baharın gelişi Koyulhisar'da yöresel etkinlikle kutlandı, çocuklar neşe doldu.

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan 'saya' geleneği yaşatılarak baharın gelişi kutlandı. Yöresel kıyafetlerle yapılan etkinlikte maniler okunarak, oyunlar oynandı.

İlçeye bağlı Çandır köyü Leykün Mahallesi'nde kış mevsiminin bitişi ve baharın gelişi, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan saya geleneği ile kutlandı. Hayvancılık ile uğraşanlar için bereket töreni olarak da bilinen saya geleneğini yaşatan mahalle sakinleri, yöresel kıyafetler giyerek kapı kapı dolaşıp maniler söyledi, çeşitli oyunlar sergiledi. Saya oyunu hem eğlenceli anlara sahne oldu hem de köy kültürünün yaşatılmasına katkı sağladı. Oyun özellikle çocuklar ve gençler tarafından ilgi gördü. Etkinlik sırasında ev sahipleri tarafından oyunculara çeşitli ikramlarda bulunulurken, toplanan ürünler ihtiyaç sahipleriyle paylaşıldı. Mahalle halkı, geçmişten günümüze taşınan bu geleneği yaşatmaya kararlı olduklarını belirterek, saya oyununun gelecek nesillere aktarılması için her yıl düzenli olarak organize edildiğini söyledi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
