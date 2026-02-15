Koyun Bidona Sıkıştı, Kurtarıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde otladığı esnada başını bidona sıkıştıran koyunun kurtarılması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Mesudiye Mahallesi'nde zeytinliklerin arasında otlayan bir koyunun başı bidona sıkıştı. Yüzünü ve gözlerini kapatan bidondan kendi çabasıyla kurtarmaya çalışan koyun, başarısız oldu.
Durumu fark eden çevredeki bir vatandaş hayvanı kurtardı.
Koyunun başındaki bidonun çıkarılması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
