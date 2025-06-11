Kozan'da Gıda İşletmeleri için Karekod Zorunluluğu

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan, ilçedeki gıda işletmelerini 28 Temmuz'dan itibaren zorunlu hale gelecek karekod uygulamasına uyulması gerektiğini bildirdi.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması Usul ve Esasları"nın 29 Mayıs 2025'de kamuoyuna duyurulduğunu hatırlattı.

Erdoğan, 28 Temmuz'dan itibaren market, kasap, manav gibi gıda satış yerleri ile restoran, kafe, yemekhane gibi toplu tüketim alanlarında işletmelere özel hazırlanan gıda işletmesi karekodunun tüketicilerin görebileceği konumda bulunması gerektiğini ifade etti.

İşletmelerin karekodlarını Bakanlığın ilgili sitesinden temin edebileceğini belirten Erdoğan, ilçedeki gıda işletmelerinin süreci zamanında tamamlamaları gerektiğini kaydetti.