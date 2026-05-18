Kozan'da Karga Kurtarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde halı saha filesine takılan karga itfaiye ekibince kurtarıldı.
Varsaklar Mahallesi'ndeki Fatih Anadolu Lisesi'nin halı sahasında fileye bir karganın takılı kaldığını gören öğretmenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekibi, fileye dolanan kargayı çıkarıp doğaya bıraktı.
