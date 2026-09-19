Kozinoğlu\'nun ölümü soruşturmasında yeni Silivri Cezaevi görüntüleri dosyaya girdi

Kozinoğlu'nun ölümü soruşturmasında yeni Silivri Cezaevi görüntüleri dosyaya girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'nde ölümüne ilişkin soruşturmada, ölüm gününe ait görüntüler dosyaya girdi. Şüpheliler Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım kasten öldürme suçundan ev hapsiyle serbest bırakıldı. Görüntüleri savcılık inceliyor.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni görüntüler dosyaya girdi. Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği güne ait olduğu belirtilen cezaevindeki görüntülerin savcılıkça incelediği öğrenildi.
Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım, 'kasten öldürme' suçundan ev hapsi şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği güne ilişkin koğuş arkadaşları, Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur'un yer aldığı görüntüler dosyaya girdi.
GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR
Savcılıkça görüntülerin soruşturma kapsamında incelendiği öğrenildi. Görüntülerin çekildiği zaman, olayların kronolojisi, görüntülerde yer alan kişilerin hareketleri ve diğer delillerle bağlantısının ortaya konulması bakımından değerlendirildiği belirtildi.
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