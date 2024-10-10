Kozlu'da Kadına Şiddet: 16 Yıl Hapis - Son Dakika
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Kozlu'da Kadına Şiddet: 16 Yıl Hapis

Kozlu\'da Kadına Şiddet: 16 Yıl Hapis

Murat Dursun, eski sevgilisi Buket Y.'yi yaraladığı için 16 yıl hapse mahkum edildi.

10.10.2024 11:49
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ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde eski sevgilisi Buket Y.'yi (50) evinin otoparkında 6 bıçak darbesiyle yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Murat Dursun (51) hakkında 'kadına karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıl hapis cezası verildi. Aldatıldığını öne süren Dursun'a haksız tahrik indirimi ile suçun niteliği ve işleniş biçiminden dolayı takdiri indirim de uygulanmadı.

Olay, 22 Mayıs 2023'te Kozlu ilçesi Fatih Sitesi mevkiindeki bir evin otoparkında meydana geldi. Murat Dursun, kıskançlık nedeniyle tartışarak ayrıldığı beden eğitimi öğretmeni Buket Y.'nin evinin otoparkına gitti. Dursun, Buket Y.'nin otomobilinin lastiklerini bıçakla kesti, apartmanın güvenlik kameralarını kırdı. Bina görevlisi gelince Murat Dursun, otoparkta saklandı. 2 saat sonra Buket Y., otomobilinin yanına geldiğinde bulunduğu yerden çıkan Dursun, kadına yanında getirdiği bıçakla saldırdı. Buket Y. yaralanırken, Murat Dursun kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan Dursun tutuklanırken, tedavisi tamamlanan Buket Y., aynı yıl 6 Haziran'da taburcu edildi.

Murat Dursun hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dursun savunmalarında, dini nikahla birlikte yaşadığı Buket Y.'nin kendisini N.U. isimli kişiyle aldattığını, bununla ilgili videolar ve mesajların kendisine gösterildiğini öne sürdü.

SAVCI DEĞİŞİNCE MÜTALAA DEĞİŞTİ

Duruşma arasında eski savcı sunduğu mütalaasında Murat Dursun'un 'kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasından haksız tahrik indirimiyle cezalandırılmasını talep etmiş ve olayda 'tasarlama' durumunun bulunmadığını ifade etmişti. Savcı başka bir göreve atanınca yerine gelen savcı duruşmada mütalaayı değiştirdi. Yeni savcı, sanığın 'tasarlayarak kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan haksız tahrik indirimi uygulanmadan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı söz alan Buket Y.'nin avukatı, "Önceki mütalaa yanlı bir mütalaa idi. Mütalaaya katılıyoruz. Üst sınırdan ceza almasını ve hükümle birlikte tutukluluk devam talep ediyoruz" dedi.

'EYLEMLERİMİ TAHRİK ALTINDA YAPTIM'

Pişman olduğunu söyleyen Dursun, "Ben bilerek ve isteyerek yapmadım. Böyle olmasını istemezdim. Eylemlerimi tahrik altında yaptım. Olay yerine katılan için değil N.U. için gittim. O kadın karşıma çıkmasaydı keşke" diye konuştu.

'Tasarlama' durumunun savcıdan savcıya göre değişmesinin kabul edilemeyeceğini belirten sanık avukatı, "Mağdure burada kadın olma vasfını kullanarak ajitasyon yaptı. Özel bir ilişkisi olmadığını söylese de daha önce cezaevine 'canım kocacığım, kociş' gibi ifadeler yer alan mektuplar atmıştır. N.U. ile katılan arasında aldatmaya yönelik mesaj kayıtları vardır. Aldatma eylemi sebebiyle olay yerine gittiği açıktır. Olaylar N.U.'nun gazlamasıyla buraya gelmiştir. Tasarlama yoktur, müvekkil ağır tahrik altında hareket etmiştir. Tasarlayarak öldürme kastı ile hareket etse, mutfakta kullanılan bıçak değil, dinamit veya silah alırdı. Ayrıca eylemi evinin önünde gerçekleştirmeyi tercih etmezdi." ifadelerini kullandı.

TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

Savunmaların ardından son sözü sorulan sanık Murat Dursun, "Ben pişmanım. 4 çocuk babasıyım. Değil o kadınla, hiçbir kadınla işim olmayacağına yemin ediyorum. Çocuklarımla, torunlarımla ilgilenip işime bakmak istiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim" dedi.

Mahkeme heyeti, suçta haksız tahrik olmadığını değerlendirerek sanığa 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıl hapis cezası verdi. Sanığa suçun işleniş biçimi ve birden fazla nitelikli hali nedeniyle takdiri indirim de uygulanmadı. Sanık yeniden cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kozlu'da Kadına Şiddet: 16 Yıl Hapis - Son Dakika

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