Kral Abdullah'dan Savaş Uyarısı

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, bölgedeki gerilimin, çatışma çemberini genişleterek bölgeyi ve dünyayı "kapsamlı bir savaşa" sürükleyeceğini söyledi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre Kral Abdullah, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü.

Kral Abdullah, Orta Doğu'daki çatışma çemberini genişletecek, bölgeyi ve dünyayı korkunç sonuçlar doğuracak kapsamlı bir savaşa sürükleyecek "bölgesel gerginlik tehlikesi" konusunda uyarıda bulundu.

Ürdün Kralı, İsrail saldırılarını durdurmak için uluslararası toplumun derhal harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 638 Filistinli öldü, 96 bin 460 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1273 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1273 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.