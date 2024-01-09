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Kremlin Sözcüsü: Rus topraklarına saldırılar Batılı ülkelerde üretilen silahlarla düzenleniyor - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü: Rus topraklarına saldırılar Batılı ülkelerde üretilen silahlarla düzenleniyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus topraklarına yönelik saldırıların Batılı ülkelerde üretilen top ve füzelerle düzenlendiğini belirtti. Peskov, Ukrayna ordusunun Belgorod kentine yönelik saldırılarla ilgili konuşurken, Kiev yönetiminin sivil hedefleri vurmakta çekinmediğini ve misket bombası kullandığını ifade etti. Peskov ayrıca, Rusya'ya yönelik saldırıların Almanya, Fransa, İtalya, ABD ve diğer ülkelerde üretilen silahlarla gerçekleştirildiğini vurguladı.

Kremlin Sözcüsü: Rus topraklarına saldırılar Batılı ülkelerde üretilen silahlarla düzenleniyor
09.01.2024 - 13:20,
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus topraklarına yönelik saldırıların Batılı ülkelerde üretilen top ve füzelerle düzenlendiğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun Belgorod kentine yönelik düzenlediği saldırılarla ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, Kiev yönetiminin askeri unsurları değil sivil hedefleri vurmaktan, şehir merkezine saldırı düzenleyerek misket bombası kullanmaktan çekinmediği için mümkün oldu. Şehir merkezinde askeri unsur bulunmuyor. Elbette ordumuz, bu tehlikeyi önce en aza indirmek, sonra tamamen ortadan kaldırmak için elinden geleni yapmaya devam edecek. Bunun için özel askeri operasyon devam ediyor."

Peskov, Rus topraklarına saldırıların Batılı ülkelerde üretilen silahlarla düzenlendiğini belirterek, "Topraklarımıza, sivil unsurlara, yılbaşı öncesi Belgorod kentinin merkezine yönelik saldırılar, Almanya, Fransa, İtalya, ABD ve diğer ülkelerde üretilen top ve füzelerle düzenleniyor. Bunu unutmamalıyız." dedi.

Dmitriy Peskov, ABD'nin, " Rusya'nın, Ukrayna'ya Kuzey Kore'de üretilen silahla saldırılar düzenlediği" yönündeki açıklamasıyla ilgili soruyu ise yorumsuz bıraktı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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