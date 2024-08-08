Kripto Para Borsası FTX'e Mahkemeden 12,7 Milyar Dolar Ödeme Kararı - Son Dakika
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Kripto Para Borsası FTX'e Mahkemeden 12,7 Milyar Dolar Ödeme Kararı

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), iflas eden kripto para borsası FTX'in müşterilerine 12,7 milyar dolar ödemesine hükmettiğini duyurdu. FTX'in Emtia Borsası Yasası ve CFTC düzenlemelerini ihlal ettiği belirlendi.

08.08.2024 23:17
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ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), mahkemenin iflas eden kripto para borsası FTX'in, müşterilerine 12,7 milyar dolar ödemesine karar verdiğini duyurdu.

CFTC'den yapılan açıklamada, New York Güney Bölge Mahkemesinin FTX'in müşterilerine ve dolandırıcılık mağdurlarına 12,7 milyar dolar parasal yardım ödemesine hükmettiği belirtildi.

FTX'in Emtia Borsası Yasası (CEA) ve CFTC düzenlemelerini ihlal ettiğinin belirlendiği bildirilen açıklamada, FTX ve Alameda Research'ün müşterilerine önemli yanlış beyanlarda bulunduğunun ortaya çıktığı kaydedildi.

FTX, Kasım 2022'de iflas etmişti

Kripto para borsası FTX, Kasım 2022'de iflas etmiş, şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried'ın da istifa ettiği açıklanmıştı.

Bankman-Fried, aralık ayında ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alınmıştı. ABD'ye 21 Aralık 2022'de teslim edilen Bankman-Fried'ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Kendisine yöneltilen "dolandırıcılık" suçlamalarını reddeden Bankman-Fried, hatalar yaptığını ancak hiçbir zaman fon çalmayı amaçlamadığını öne sürmüştü. Bankman-Fried'ın kefaleti, tanıkları etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle iptal edilmiş ve eski CEO Brooklyn'deki cezaevine gönderilmişti.

Bankman-Fried'ın martta dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kripto Para Borsası FTX'e Mahkemeden 12,7 Milyar Dolar Ödeme Kararı - Son Dakika

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