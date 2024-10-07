Kronik Hastalıklar Kuşaklar Arasında Artıyor - Son Dakika
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Kronik Hastalıklar Kuşaklar Arasında Artıyor

1946-1964 doğumlu 'Baby Boomers' kuşağında sağlık sorunları artıyor, uzmanlar uyarıyor.

07.10.2024 11:46
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İngiltere'den uzmanlar, "Baby Boomers" olarak adlandırılan 1946-1964 kuşağı ve sonrasında doğanların, kendinden önceki kuşaklara kıyasla daha fazla sağlık problemiyle mücadele ettiğini ve kronik hastalıkların nesiller boyunca arttığını bildirdi.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, uzmanlar, 2004-2018 yılları arasında İngiltere, ABD ve Avrupa'da farklı kuşaklardan 50 yaş üzerindeki 100 binden fazla kişinin sağlık verilerini inceledi.

İncelemeler sonucunda uzmanlar, kronik hastalıkların görülme oranlarında kuşaklar boyunca ciddi artış yaşandığını tespit etti.

Tıptaki gelişmelere rağmen kronik hastalıkların nesiller boyunca arttığına dikkati çeken uzmanlar, "Baby Boomers" olarak adlandırılan kuşakta, önceki kuşaklardan kişilerin aynı yaştaki dönemine kıyasla daha fazla kanser, diyabet, yüksek kolestrol, obezite, akciğer ve kalp hastalıkları görüldüğünü aktardı.

Uzmanlar, kanser, kalp hastalıkları ve yüksek kolesterol tanılarında artışın en çok İngiltere ve Avrupa'da kaydedildiğini belirtti.

University College London (UCL) uzmanlarından Laura Gimeno, "Tıptaki ilerlemelere ve halkın sağlıklı yaşam konusunda daha fazla bilinçlenmesine rağmen, 1945'ten sonra doğanlar kendilerinden önceki kuşaklara göre daha fazla kronik hastalığa yakalanma riski taşıyor." ifadesini kullandı.

Yüksek gelirli Batı ülkelerinde nüfusun yaklaşık 5'te birinin 65 yaş üzerinde olduğuna işaret eden Gimeno, "Ortalama yaşam süresi sabit kalır ya da artmaya devam ederse, bu endişe verici durum genç nesillerin sağlıksız daha fazla yıl geçirmesine neden olabilir." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

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