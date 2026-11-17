Kuala Lumpur'da dev panda çifti ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuala Lumpur'daki Negara Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Chen Xing ve Xiao Yue adlı dev pandalar ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. 18 Kasım 2025'te kente getirilen panda çifti, hayvanat bahçesinde ilgi odağı haline geldi.
KUALA LUMPUR, 17 Kasım (Xinhua) -- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Negara Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Chen Xing ve Xiao Yue adlı dev pandalar, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.
Panda çifti, 18 Kasım 2025'te Kuala Lumpur'a getirilmişti.
Kaynak: Xinhua
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