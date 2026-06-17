Küba Reform Paketi İçin Olağanüstü Kurul Toplanıyor - Son Dakika
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Küba Reform Paketi İçin Olağanüstü Kurul Toplanıyor

17.06.2026 21:11
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Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, reformları görüşmek için PCC'nin Olağanüstü Genel Kurulu'nu toplayacak.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, "reform paketi"ni görüşmek üzere Küba Komünist Partisi'nin (PCC) "Olağanüstü Genel Kurulu"nu toplama kararı aldığını açıkladı.

Diaz-Canel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Olağanüstü Genel Kurulu, yakın zamanda basına yaptığımız açıklamalarda ifade ettiğimiz dönüşüm önerilerini değerlendirmek üzere 17 Haziran'da toplanacak." ifadesini kullandı.

Prensa Latina haber ajansına göre, Küba yönetimi, ABD'nin ekonomik ve enerji yaptırımlarının etkilerini hafifletmek amacıyla Çin ve Vietnam'ın piyasa ekonomisi modellerinden esinlenen reformlarla Ada ekonomisini canlandırmayı hedefliyor.

Kurulda, özel sektörün güçlendirilmesi, tarım üreticilerinin döviz piyasasına erişimi ve yurt dışındaki Kübalıların yatırımlarının teşvik edilmesine yönelik düzenlemelerin görüşülmesi bekleniyor.

Uzmanlar, zirveyi "Küba ekonomisinde kontrollü serbestleşme yönünde kritik bir adım" olarak değerlendiriyor.

Diaz-Canel, geniş kapsamlı "reform paketi" açıklamıştı

Devlet televizyonuna 14 Haziran'da konuşan Diaz-Canel, reformların Washington'un baskılarından değil, ekonomiyi canlandırmak, merkeziyetçiliği azaltmak ve farklı kesimlere daha fazla özerklik sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini söylemişti.

Reform paketinin önümüzdeki haftalarda ülkenin en üst karar organlarından biri olan Küba Komünist Partisi (PCC) Siyasi Bürosu'nun onayına sunulacağını belirten Diaz-Canel, paketin daha sonra tek kamaralı yasama organı Halk Gücü Ulusal Meclisi'nde (ANPP) görüşüleceğini ifade etmişti.

Diaz-Canel, tarımda üreticilere daha fazla esneklik sağlanacağını dile getirerek, dış ticarette devlet şirketlerinin zorunlu aracılık rolünün kaldırılacağını ve araç ithalatındaki kısıtlamaların sona ereceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Küba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küba Reform Paketi İçin Olağanüstü Kurul Toplanıyor - Son Dakika

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