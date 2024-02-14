Küçükçekmece Belediyesi, 65 yaş üstü evli çiftleri Sevgililer Günü'nde buluşturdu - Son Dakika
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Küçükçekmece Belediyesi, 65 yaş üstü evli çiftleri Sevgililer Günü'nde buluşturdu

Küçükçekmece Belediyesi, 65 yaş üstü evli çiftleri Sevgililer Günü\'nde buluşturdu

Küçükçekmece Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 65 yaş üstü evli çiftleri romantik bir davette buluşturdu. Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin de katıldığı organizasyonda çiftler, yarım asırlık evlilikleriyle örnek teşkil ederek dans etti ve özel masalarda yemeklerini yedi. Davete katılan çiftler, sevgi, saygı ve güvenin sırrını paylaşırken, organizasyonun güzelliğini ve belediyenin düzenlemesini övdü.

14.02.2024 10:54
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Küçükçekmece Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlediği davette, 65 yaş üstü evli çiftleri buluşturdu. Yarım asırlık evlilikleriyle örnek teşkil eden çiftler, romantik müzik eşliğinde dans edip, Sevgililer Günü için özel olarak hazırlanan masalarda yemeklerini yedi.

Belediye Yanı Sosyal Tesisleri'ndeki organizasyona katılan 50 çifti Belediye Başkanı Kemal Çebi de katıldı. Çiftlerle pasta keserek Sevgililer Günü'nü kutlayan Çebi, "Sevgililer Günü dolayısıyla 65 yaş üstü eşleri ağırlıyoruz. Çok hoş, çok mutlu bir ortam oluştu. Hep gençler kutluyor oysa onların en sevgili zamanı şimdi. Birbirlerine ihtiyaçları var ve dayanışmaya ihtiyaçları var. Hatırlamak, hatırlatmak istedik. Sevgililer Günü sadece karşı cinsi sevmek değil, ağaçları, doğayı, bütün canlıları seviyoruz. Annemizin, babamızın, eşimizin, dostumuzun herkesin günü kutlu olsun"diye konuştu.

"55 YILIN SIRRI: SAYGI, SEVGİ, GÜVEN"

Davete eşiyle katılan 82 yaşındaki Memet Karaer, "55 yıldır evliyiz. Nasıl geçti diye sorar mısınız? Ev halinde iyi ve kötü günlerimiz oldu. Ancak sevgi ve saygı içerisinde bunca yılı götürdük. Ben bile inanamıyorum. Bunun sırrı da bir tarafın süküt etmesi lazım, yalan olmayacak, birlik olmak lazım. Çok zor günlerimiz geçti. Oğlumuz 1994 yılında şehit oldu. Öyle böyle 55 yılı devirdik" ifadelerini kullandı.

Memet Karaer'in eşi Gülten Karaer ise "Davete eşim ile birlikte geldik. Memnun kaldık. Çok güzel ağırlandık. İnşallah böyle güzel günlerimiz olsun. Çok güzel organize edilmiş. Aylardır dışarıya çıkmamıştım. Bizi gelip evden aldılar. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

'50 YILDIR İLK KEZ SEVGİLİLER GÜNÜ KUTLUYORUZ'

Talip Sezer ise 50 yıllık evliliklerinde ilk kez Sevgililer Günü kutladıklarını söyleyerek "Etkinlik çok güzel. Benim düşünmediğimi onlar düşünmüşler.  Biz ilk defa böyle bir kutlama yapıyoruz. Belediye Başkanı Kemal Çebi ve ekibine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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