Küçükçekmece'de 4 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Küçükçekmece'de 4. kattan iki binanın arasındaki boşluğa düşen çocuk yaralandı.
Söğütlüçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 4. katında ikamet eden Suriye uyruklu ailenin 4 yaşındaki çocuğu, pencereden iki bina arasındaki boşluğa düştü.
Yaralanan çocuk, çevredeki vatandaşların yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk hastaneye kaldırıldı.
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