Küçükçekmece\'de Metrobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Ferhat Uçar\'ın Cenazesi Toprağa Verildi

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KÜÇÜKÇEKMECE'de sabah saatlerinde meydana gelen metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ferhat Uçar(22) son yolculuğuna uğurlandı. Uçar'ın cenazesi Esenyurt Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Küçükçekmece, sabah saatlerinde meydana gelen metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ferhat Uçar, Esenyurt'ta son yolculuğuna uğurlandı. 2 metrobüsün çarpıştığı kazada Ferhat Uçar hayatını kaybederken 2'si ağır 50 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ferhat Uçar'ın cenazesi Adli Tıp'ta yapılan işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Esenyurt'ta getirilen Uçar'ın cenazesi ikindi vakti Uhud Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Esenyurt Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Uçar'ın cenazesine, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve yakınları katıldı.