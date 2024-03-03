Küçükçekmece\'de park halindeki 19 aracın lastiklerini kesen şüpheliler tutuklandı

Küçükçekmece'de park halindeki 19 aracın lastiklerini bıçakla kestikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi'ne dün gece saatlerinde gelen bazı kişiler, park halindeki kimi araçların lastiklerini kesti.
Sabah araçlarındaki zararı gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyip, 19 aracın zarar gördüğünü belirledi.
Çalışmalar sonucunda kimlikleri ve adresleri tespit edilen F.A, Ş.B. ve A.E. gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerin, aldıkları alkolün etkisiyle olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.
Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin yolda yürüdükten sonra bir aracın lastiğini kesmesi yer aldı.
Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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