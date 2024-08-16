Kula'da otomobil uçurumun kenarına devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kula'da otomobil uçurumun kenarına devrildi: 3 yaralı

Kula\'da otomobil uçurumun kenarına devrildi: 3 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil uçurumun kenarına devrildi. Kazada Meryem Yiğitbaşı, eşi Mustafa Yiğitbaşı ve Hülya Kar yaralandı. Yiğitbaşı çiftinin, depremde hayatını kaybeden çocuklarının mezarlarını ziyaret etmek için yola çıktıkları belirtildi.

16.08.2024 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MANİSA'nın Kula ilçesinde taklalar atıp uçurumun kenarına devrilen otomobildeki Meryem Yiğitbaşı, eşi Mustafa Yiğitbaşı (41) ve Hülya Kar (35), yaralandı. Yiğitbaşı çiftinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan evlerinde hayatını kaybeden 3 çocuklarının mezarlarını ziyaret etmek için İzmir'den yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Meryem Yiğitbaşı yönetimindeki 31 AFP 403 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, taklalar atarak 30 metrelik uçurumun kenarına devrildi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis sevk edildi. Otomobilde sıkışan Meryem Yiğitbaşı, eşi Mustafa Yiğitbaşı ve Hülya Kar, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan evlerinden sağ kurtulan Yiğitbaşı çiftinin 3 çocuklarını kaybettikleri, olaydan sonra İzmir'e yerleştikleri, evlatlarının mezarlarını ziyaret etmek için memleketleri Hatay'a giderken kaza geçirdikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

trafik, Manisa, Kula, Acil Durum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kula'da otomobil uçurumun kenarına devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:28 Alevlerin sardığı İzmir’den gelen görüntüler vahim Herkes kaçacak yer arıyor Alevlerin sardığı İzmir'den gelen görüntüler vahim! Herkes kaçacak yer arıyor
14:24 Can Atalay için toplanan Meclis’te gerginlik had safhada Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi Can Atalay için toplanan Meclis'te gerginlik had safhada! Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi
14:01 Bomba iddia Sakarya’da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı Bomba iddia! Sakarya'da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı
13:39 Suriye’de peş peşe depremler Sarsıntı 4 ilimizde de hissedildi Suriye'de peş peşe depremler! Sarsıntı 4 ilimizde de hissedildi
11:54 Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı Koca şehir duman altında Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı! Koca şehir duman altında
21:24 Erdoğan’dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Aman vermeyeceğiz Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Aman vermeyeceğiz
20:50 Rapid Wien’e 2-0 yenilen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti Rapid Wien'e 2-0 yenilen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
20:16 Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
20:12 Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi Galatasaray’dan resmi açıklama var Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi? Galatasaray'dan resmi açıklama var
19:57 4 ilde orman yangını Ekipler zamana karşı yarışıyor 4 ilde orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
19:48 Emine Erdoğan’dan Abbas’ın TBMM’deki konuşmasının ardından çok konuşulacak sözler Emine Erdoğan'dan Abbas'ın TBMM'deki konuşmasının ardından çok konuşulacak sözler
19:15 Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı
18:47 Rusya’ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü Rusya'ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 14:54:55. #1.12#
SON DAKİKA: Kula'da otomobil uçurumun kenarına devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement