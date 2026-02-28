Kulaklıkaya ve Dar, Cidde'de Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen açık katılımlı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi olağanüstü toplantısı marjında, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.
Bakanlık, NSosyal hesabından Kulaklıkaya'nın görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.
Kulaklıkaya, Cidde'de düzenlenen açık katılımlı İİT İcra Komitesi olağanüstü toplantısı marjında Dar'la bir araya geldi.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
