Kulaklıkaya ve Llewellyn'dan İkili Görüşme

(ANKARA) – Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Ed Llewellyn ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Ed Llewellyn'le Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı" ifadelerine yer verildi.