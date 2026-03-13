Külliye'de Ramazan Etkinliği

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Grup Dergah" konser verdi.
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Grup Dergah konseri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Konserde, grup tarafından "Arz-ı Hal İçin" gibi sevilen ilahiler seslendirildi.
Külliye'de Ramazan etkinlikleri kapsamında çocuklar da etkinlik alanında kurulan uygulamalı stantlarda simülasyon deneyimi yaşadı, geleneksel sanat atölyelerinde de ustalar eşliğinde çalışmalara katıldı.
"Külliye'de Ramazan", ramazan boyunca çeşitli etkinliklerle vatandaşları ağırlamaya devam edecek."
