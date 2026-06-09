Kültür Elçileri Projesi Kapanış Programı - Son Dakika
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Kültür Elçileri Projesi Kapanış Programı

09.06.2026 13:37
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YTB ve Anadolu Mektebi işbirliğiyle düzenlenen projenin kapanışında gençler kültürel bağ kurdu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Anadolu Mektebi işbirliğiyle düzenlenen "Kültür Elçileri Projesi"nin kapanış programı yapıldı.

YTB Anadolu Kültür ve Sanat Salonu'nda düzenlenen programa, YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Üyesi Sami Güçlü, Kültür Elçileri projesine katılım sağlayan öğrenciler ve birçok davetli katıldı.

Turus, burada yaptığı konuşmada, bugün farklı ülkelerden gelen gençlerin ortak bir medeniyet dilinde buluşmasına, ortak bir hafızaya temas etmesine ve ortak bir ufka yönelmesine şahitlik ettiklerini söyledi.

"Çağımızın en büyük meselelerinden biri, bilgiye ulaşmanın kolaylaşmasına rağmen hikmete ulaşmanın zorlaşmasıdır. İnsanlık belki tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar çok bilgiye sahip fakat aynı ölçüde derinleşebildiğimizi söylemek kolay değil. Anadolu Mektebi tam da bu noktada kıymet kazanıyor." diyen Turus, gençlerin bu programda yalnızca kitap okumadığını metinlerle konuşmayı, fikirlerle hemhal olmayı ve medeniyetin büyük birikimiyle sahici bir ilişki kurmayı öğrendiklerini aktardı.

Turus, programın Haziran 2025'te başladığını, 11 farklı ülkeden 23 gencin bu programa katıldığını belirtti.

"Anadolu Mektebinin, Türkiye Bursları'nın ruhunu tamamlayan çok kıymetli bir çalışma olduğuna inanıyorum." diyen Turus, farklı ülkelerden gelen gençlerin yalnızca aynı sınıfları paylaşmasını değil, aynı mefkure etrafında buluşan, birbirini anlayan ve birbirinden güç alan kalıcı bir gönül köprüsü kurmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladığı panel sunumu yapıldı.

Kültür Elçileri

YTB ile Anadolu Mektebi işbirliğinde yürütülen Kültür Elçileri Projesi, Türkiye'de yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin Türk kültürü, medeniyeti ve edebiyatı ile daha derinlikli bir bağ kurmalarını sağlamak amacıyla Haziran 2025 itibarıyla başlatılmıştı.

Proje kapsamında; Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ürdün, Afganistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Özbekistan, Türkmenistan ve Çin dahil olmak üzere 11 farklı coğrafyadan gelen lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki toplam 23 uluslararası öğrenci programa dahil edilmişti.

Süreç boyunca Türk kültürü, dili ve tarihi üzerine sistemli okumalar gerçekleştiren öğrenciler, belirlenen 14 seçkin eseri inceleyerek özgün panel metinleri hazırlamış, ayrıca projenin saha çalışması ayağını oluşturan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti programını tamamlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kültür Elçileri Projesi Kapanış Programı - Son Dakika

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