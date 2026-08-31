Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz Atandı
RESMİ Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz atandı.
RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz atandı.
Kaynak: DHA
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