Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz Atandı - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz Atandı

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RESMİ Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz atandı.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz atandı.

Kaynak: DHA

Coşkun Yılmaz, Turizm, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz Atandı - Son Dakika

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