Kültür ve Turizm Bakanlığı\'ndan Sezai Altekin için Taziye Mesajı

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BAKANLIK, TAZİYE MESAJI PAYLAŞTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin için taziye mesajı paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tiyatro ve sinema dünyamızın değerli isimlerinden, usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanata adadığı ömrü boyunca pek çok unutulmaz esere imza atan Altekin, sesi ve oyunculuğuyla hafızalarda yaşamaya devam edecek. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Aybala MELEK/ANKARA,