Kumluca\'da Çöp Konteynerleri Yenileniyor

Kumluca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde çöp konteynerleri yenileme çalışması başlatıldı.

İlçe genelinde başlatılan çöp konteynerleri yenileme ve bakım çalışmalarında, yıpranmış kullanılabilir olan konteynerler bakıma alınırken, tüm çöp konteynerleri dezenfekte edilerek temizliği yapılıyor.

Çalışmalar kapsamında 770 litrelik toplam 303 çöp yeni konteyneri ilçeye kazandırıldı. Yeni konteynerler, merkez mahalleleri, kırsal bölgeler ve turizm alanlarında belirlenen noktalara yerleştiriliyor.

İlçe Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, özellikle yaz aylarında turizm beldelerindeki yoğunluğu da dikkate alarak, vatandaşların temiz bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri için ilçe genelinde kapsamlı çalışma başlattıklarını söyledi.

Çalışmalar kapsamında mevcut çöp konteynerlerine ek yeni çöp konteynerler yerleştirildiğini ifade eden Avcıoğlu, "Daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Kumluca için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

Temizlik konusunda tüm vatandaşların duyarlılık göstermesini isteyen Başkan Avcıoğlu, çevreye gelişigüzel atılan atıkların doğaya ve insan sağlığına ciddi zararlar verdiğini hatırlattı.