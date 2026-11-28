KABİL, 28 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'ın Kunar vilayetinde patlamanın meydana geldiği bölge, 28 Kasım 2026.

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde cumartesi günü bir ortaokulun yakınında meydana gelen patlamada en az 7 kişi hayatını kaybederken, 97 kişi yaralandı.

Kunar Vilayet Hastanesi Başkanı Mawladad, vilayetin merkezi Asadabad kentinin Andir Sir bölgesinde, okulun yakınındaki bir evde bulunan patlayıcı maddelerin yerel saatle 10.00 sıralarında infilak ettiğini belirtti.

Vilayet Enformasyon ve Kültür Dairesi Başkanı Mevlevi Samiulhaq Haqbayan ise patlayıcı maddelerin depolandığı evin sahibinin madencilik faaliyetleriyle uğraştığını ve söz konusu maddeleri patlatma çalışmalarında kullandığını söyledi. (Fotoğraf: Qazafi Mal/Xinhua)