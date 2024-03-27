Kur'an-ı Kerim Yakma Provokatörü Salwan Momika Norveç'e İltica Etti

İsveç Göç Temyiz Mahkemesi tarafından sınır dışı edilme kararı onanan Kur'an-ı Kerim yakma provokatörü Salwan Momika, iltica etmek için Norveç'e gitti.
Göç Temyiz Mahkemesi, Göç Mahkemesi'nin Momika hakkında aldığı sınır dışı edilme kararını onadığını duyurdu.
Ülkenin Express gazetesine açıklamada bulunan Momika, Göç Temyiz Mahkemesi'nin kararı sonrası İsveç'i terk edip Norveç'e gittiğini ve Norveç'e iltica edeceğini söyledi.
Göçmenler Ofisi Ekim 2023'te, Momika'nın 16 Nisan 2024'e kadar çalışma ve oturma izninin bulunduğunu, bu tarihten sonra sınır dışı edileceğini duyurmuştu.
Momika, karara itiraz edip davayı Göç Mahkemesi'ne götürmüştü.
Göç Mahkemesi de Momika'nın oturma izni başvurusuyla ilgili yanlış bilgi verdiğini ve bu yüzden Göçmenler Ofisi'nin sınır dışı etme kararını onadığını açıklamıştı.
Momika, daha sonra kararı Temyiz Mahkemesi'ne götürmüştü.
İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar
Salwan Momika, başkent Stockholm'de Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.
Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 ve 14 Temmuz'da İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı. Momika, 24 Ağustos'ta da Stockholm Camisi önünde tekrar Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Momika'nın 3 Eylül'de Malmö kentinde, polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakması ve onu engellemeye çalışan 15 kişinin gözaltına alınması nedeniyle protestolar düzenlenmişti.
Momika son olarak 21 Ekim'de Stockholm'ün merkezinde İsrail'e destek mitingi yaparak Kur'an-ı Kerim ve Filistin bayrağı yakmıştı.
Danimarka Parlamentosu 7 Aralık 2023'te kutsal kitapların yakılmasını ve bu kitaplara saldırıları yasa dışı kılan yasa tasarısını kabul etmişti.
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