Kuraklık Ayçiçeği Üretimini Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuraklık Ayçiçeği Üretimini Olumsuz Etkiliyor

Kuraklık Ayçiçeği Üretimini Olumsuz Etkiliyor

Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen, kuraklığın ayçiçeği veriminde kayıplara yol açtığını belirtti.

06.05.2025 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen, kuraklığın ayçiçeği üretiminde verim kayıplarına yol açtığını söyledi.

Çalen, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen "Dünyada ve Türkiye'de ayçiçeği piyasaları" konferansında yaptığı konuşmada, dünyada yıllık 600-650 milyon ton yağlı tohum üretiminden 250-260 milyon ton civarında yağ elde edildiğini belirtti.

Ayçiçeğinin, dünya genelinde en çok üretilen dördüncü yağlı tohum ürünü olduğunu ifade eden Çalen, "Kanola hem kışlık hem baharlık üretilebiliyor. Ancak ayçiçeği dahil diğer tüm yağlı tohumlar genelde baharlık ekimle üretiliyor. Son 3 yıldır baharlık üretimler, özellikle Kuzey Yarım Küre'de kuraklık tehdidiyle karşı karşıya." dedi.

Türkiye'de son iki sezondur kuraklığın etkisiyle ayçiçeği üretiminin 1,3-1,4 milyon ton seviyesinde kaldığını vurgulayan Çalen, "Oysa ülke olarak kendi ihtiyacımızı karşılayabilmemiz için 3 milyon tonluk üretim yapmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

2022 yılında 2 milyon ton seviyesinin aşıldığını ancak bu başarının sürdürülebilir hale gelmediğini dile getiren Çalen, "Rusya- Ukrayna Savaşı'nın ardından tarımsal ihtiyaçlar artınca çiftçimiz büyük bir ilgi gösterdi. Devletimiz hibe kampanyalarıyla, bedelsiz tohum dağıtımlarıyla bu süreci destekledi. Çiftçi örgütleriyle birlikte yoğun bir ekim dönemi yaşandı." diye konuştu.

Çalen, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuraklık Ayçiçeği Üretimini Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu
Yok böyle kavga Sahanın ortasında birbirlerine girdiler kimse ayıramadı Yok böyle kavga! Sahanın ortasında birbirlerine girdiler kimse ayıramadı
Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun kaldığı otel mühürlendi Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kaldığı otel mühürlendi
U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında ortalık karıştı Polis sahaya indi U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında ortalık karıştı! Polis sahaya indi
İsrail askerleri, cinsiyet partisi için Gazze’de yerleşim bölgesini havaya uçurdu İsrail askerleri, cinsiyet partisi için Gazze'de yerleşim bölgesini havaya uçurdu
Galatasaray’dan Osimhen’e özel görülmemiş drone gösterisi şovu Galatasaray'dan Osimhen'e özel görülmemiş drone gösterisi şovu
Altın mı gümüş mü ABD’li banka yatırımcılar için tercihini yaptı Altın mı gümüş mü? ABD'li banka yatırımcılar için tercihini yaptı
Küçük çocuğun masum davranışı, 16 günlük kardeşinin hayatına mal oluyordu Küçük çocuğun masum davranışı, 16 günlük kardeşinin hayatına mal oluyordu
Microsoft, Skype’ı kullanımdan kaldırdı Microsoft, Skype'ı kullanımdan kaldırdı
Amatör Lig’de ilginç anlar Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı Amatör Lig'de ilginç anlar! Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 14:53:41. #7.12#
SON DAKİKA: Kuraklık Ayçiçeği Üretimini Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.