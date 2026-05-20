Kurban Bayramı 27 Mayıs'ta Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Bayramı 27 Mayıs'ta Başlıyor

20.05.2026 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet, hilalin görüldüğünü duyurdu; Kurban Bayramı 27 Mayıs'ta kutlanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, dünya genelindeki 111 gözlem noktasında yapılan çalışmalar sonucunda zilhicce ayı hilalinin görüldüğünü, dolayısıyla Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs'ta başlayacağını bildirdi.

Kuruldan yapılan açıklamaya göre, yurt içinde 41, yurt dışında 70 şehirde yapılan hilal gözlemleri sonucu 17 Mayıs'ta zilhicce ayı hilali görüldü.

Avustralya'dan Amerika'ya kadar toplam 111 noktada yapılan gözlem çalışmalarında yurt içinde 15, yurt dışında ise 7 şehirde hilalin görüldüğü tespit edildi.

Türkiye ile birlikte 32 ülkenin dini makamlarınca hilalin görüldüğü, zilhicce ayının 18 Mayıs'ta başladığı ve Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs'ta idrak edileceği ilan edildi.

Buna göre, hilalin görüldüğünü açıklayan Türkiye, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Ürdün, İngiltere, Kırgızistan, Umman, Cezayir, Libya, Yemen, Endonezya, Lübnan, Fas, Malezya, Filistin, Mısır, Irak, Nijerya, İran, Özbekistan, Senegal, Arnavutluk, Burkina Faso, Kamerun, Moritanya ve Pakistan'da Kurban Bayramı 27 Mayıs'ta başlayacak.

Kaynak: AA

Güncel, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı 27 Mayıs'ta Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da kanlı saldırı Savunma Bakanlığı hedef alındı Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
Ateşe benzin döküyorlar Süper Lig’den düşen takımdan bomba bir açıklama daha Ateşe benzin döküyorlar! Süper Lig'den düşen takımdan bomba bir açıklama daha
Samsunspor, Galatasaray’ın iki yıldızını istiyor Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı "Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Daha imza atmadan gözden çıkardı İşte Mourinho’nun gönderilmesini istediği isim Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim

13:58
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
13:20
İzmir’de Yanmış Ceset ve Kumar Borcu
İzmir'de Yanmış Ceset ve Kumar Borcu
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 14:00:34. #7.13#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı 27 Mayıs'ta Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.