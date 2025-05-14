Kurban Bayramı için Hayvan Pazarı Hareketlendi

Afyonkarahisar'da yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarında hareketlilik başladı.

Çayırbağ beldesindeki hayvan pazar yerine gelenler, kurbanlıklarını seçiyor.

Hayvan satıcısı Şükrü Demir AA muhabirine, pazarda büyükbaşların satış fiyatının 80 ile 200 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

Satıcılardan Şahin Keskin de kurbanlık hayvan fiyatlarının bayram yaklaştıkça düşme eğiliminde olduğunu ifade etti.