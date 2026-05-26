Kurban Bayramı Mesajı: Kardeşlik ve Barış Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Bayramı Mesajı: Kardeşlik ve Barış Vurgusu

26.05.2026 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet Başkanı Arpaguş, Kurban Bayramı'nda barış, kardeşlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Kurban Bayramı mesajında tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederek, "Bu mübarek günlerin, kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye, dostluklarımızı samimiyetle pekiştirmeye ve tüm dünyada barışa ve huzura vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum." dedi.

Arpaguş, Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda, barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve toplumsal birlik ruhunun en güçlü biçimde hissedildiği müstesna zamanlardan olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

Bir kez daha bayram sevincini yaşatan Allah'a hamdettiklerini ifade eden Arpaguş, "İyilik ve güzellikleri gönülden gönüle taşımayı, paylaşmayı ifade eden Kurban Bayramı, bizi neşe ve sevinçle buluşturmakla kalmaz, kul olarak Allah'a yaklaşmanın, ümmet olarak birbirimize daha sıkı bağlanmanın zeminini de hazırlar. Aynı zamanda bugünlerde ifa edilen kurban ve hac ibadetleriyle Hz. İbrahim'in tevekkülünü ve metanetini, Hz. İsmail'in iman ve teslimiyetini ve Hz. Hacer'in sabırla arayışını da hatırlatır." değerlendirmesinde bulundu.

Arpaguş, Allah'ın rızasını kazanmak için adanan her kurban ve yapılan her haccın, içinde teslimiyet, sadakat, sabır, şükür ve paylaşma ruhu bulunan ilahi bir rahmet çağrısı olduğunu dile getirdi.

"Kurban Bayramı, yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür"

Bencillikten, cimrilikten, kayıtsızlıktan ve dünyevi ihtiraslardan uzaklaştıran bu çağrının, sınırları aşan bir kardeşlik şuuruyla, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan bütün müminleri aynı rahmet ikliminde buluşturduğuna dikkati çeken Arpaguş, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı, meydana getirdiği toplumsal dayanışma ruhu sayesinde dünya hayatına ait tüm mesafeleri ortadan kaldırırken varlıklı insanlar ile mahzun yürekler arasında sağlam bir muhabbet köprüsü kurarak yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca insan için Kurban Bayramı, yalnızca maddi bir yardım zamanından ibaret olmayıp hatırlandığını bilmenin, kardeşlik duygusunu hissetmenin ve yalnız olmadığını görmenin de en güzel tezahürüdür."

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "Cenabı Allah'a ve O'nun yarattığı her varlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatan bu müstesna günlerin hayatımızı iyilik ve hakikat üzere yeniden inşa etmek için bir başlangıç olmasını diliyor, gönlünü rıza-i ilahiye, merhamete ve iyiliğe açan aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin, kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye, dostluklarımızı samimiyetle pekiştirmeye ve tüm dünyada barışa ve huzura vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı Mesajı: Kardeşlik ve Barış Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Dursun Özbek’ten “Icardi’yi bize verme şansınız var mı“sorusuna güldüren yanıt Dursun Özbek'ten "Icardi’yi bize verme şansınız var mı?"sorusuna güldüren yanıt
Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı
Bayram tatili öncesi İstanbul’da trafik rahatladı Bayram tatili öncesi İstanbul'da trafik rahatladı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık’a ilk turda veda etti Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a ilk turda veda etti

11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
10:50
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
10:15
Özgür Özel’den İzmir’de gövde gösterisi Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
Özgür Özel'den İzmir'de gövde gösterisi! Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
07:58
İstinaftan emsal karar Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak
İstinaftan emsal karar! Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak
07:29
Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 11:21:23. #7.13#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı Mesajı: Kardeşlik ve Barış Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.