Kurban Bayramı'nda Dolandırıcılığa Dikkat!

20.05.2026 10:13
Ticaret Bakanlığı, bayram öncesi dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.

TİCARET Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi dolandırıcılığa karşı uyarıda bulunarak, "Ticaret Bakanlığı olarak bayram öncesinde artan dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşlarımızı dikkatli olmaya ve güvenli işlem yöntemlerini tercih etmeye davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların dini duygularını istismar ederek sahte kurban bağışı ve yardım toplama vaatleriyle dolandırıcılık girişimlerinde artış yaşandığı belirtildi. Ayrıca kısa mesaj yoluyla 'Bayram ikramiyesi hesabınıza yatırıldı' gibi bağlantılar gönderilerek veya telefon aramalarıyla sahte kurban bağışı toplanması yöntemlerinin ortaya çıktığı vurgulanarak, "Bayram dönemlerinde kişisel araçlarla şehirler arası yolculuğun artmasıyla ücretli yollardan geçiş ödemelerinin sağlandığı Hızlı Geçiş Sistemi de bu dolandırıcılık yöntemlerine konu olmaktadır. Gönderilen kısa mesajlarda 'geçiş ihlaliniz bulunmaktadır, ödeme için tıklayınız' gibi yanıltıcı bildirimlerle vatandaşlarımız sahte ödeme sayfalarına yönlendirilmekte, bu yöntemlerle hesap bilgilerinin ele geçirilmesi riski oluşmaktadır" denildi.

'TEDBİRLİ OLUNMALI'

Dolandırıcılık mağduru olmamak için tedbirli olunması gerektiği işaret edilerek, "Gerek kurban bağışı gibi dönemsel olarak vatandaşlarımızın dikkatini çekecek konular gerekse kısa sürede yüksek kazanç sağlanacağı vadedilerek para gönderilmesi taleplerini içeren dolandırıcılık girişimlerine karşı bilinmeyen kişilerle hesap bilgileri, şifre ve kişisel veriler paylaşılmamalıdır. Gelen mesajlardaki bağlantılara giriş yapılmamalı, işlemler resmi kurumların kendi internet siteleri ve uygulamaları üzerinden gerçekleştirilmelidir. 'Kredi kartı aidatınızı geri almak için tıklayınız', 'Dosya masrafları iade ediliyor', 'Devlet destekli krediniz hazır' gibi tüketicilerin dikkatini çeken bağlantılar üzerinden zararlı yazılımlar yüklenerek veya bankacılık bilgilerine erişim sağlanarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunmalıdır. 'Oltalama (Phishing)' olarak adlandırılan siber dolandırıcılık yöntemlerinin mağduru olmamak için; bilinmeyen numaralardan gelen kısa mesaj ve elektronik postalardaki bağlantılara giriş yapılmamalı, bankaların arayüz görünümlerinin taklit edilmesine ve sahte internet adreslerine karşı adres çubuğundaki bilgiler dikkatle kontrol edilmelidir. Kişisel bilgi ve şifre paylaşımı yapılan şüpheli işlemlerde güvenlik tedbirleri alınması amacıyla derhal bankalarla iletişime geçilmeli, dolandırıcılık durumlarında kolluk kuvvetlerine başvurulmalıdır" ifadelerine yer verildi.

'GENÇLER VE İLERİ YAŞTAKİ VATANDAŞLARIMIZ RİSK ALTINDA'

Dijital mecralarda ürün veya hizmet karşılığında kişisel hesaplara para gönderilmesi yerine güvenli ödeme sistemleri aracılığıyla ödeme yapılmasının tercih edilmesi gerektiği belirtilerek, "Dijital istismar mağduriyetinde gençler ve ileri yaştaki vatandaşlarımız risk altındadır. Gençler sosyal medya tuzaklarına, ileri yaş grupları ise panik ve telaşa yöneltecek şekilde gerçekleştirilen telefon aramaları tuzaklarına karşı uyarılmalıdır. Özellikle oyun platformları üzerinden yasa dışı bahis, sanal kumar ve sahte kripto para dolandırıcılığı amacıyla küçük yaştaki kullanıcıların hedef alınması ve bağımlılığa yol açabilecek algoritmalar kullanılması nedeniyle ebeveynlerin temkinli olması önem taşımaktadır. Ticaret Bakanlığımız; diğer tüketici işlemlerinde olduğu gibi finansal işlemlerde de tüketicilerimizi koruyucu tedbirleri almakta, denetimde öncelikli alanlar belirlenerek tüketici mağduriyetlerini önlemeye devam etmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak bayram öncesinde artan dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşlarımızı dikkatli olmaya ve güvenli işlem yöntemlerini tercih etmeye davet ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

