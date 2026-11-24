Bartın ile Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı'ndaki manzara dronla görüntülendi.

2000 yılında milli park, 2012 yılında ise 'Korunan Alanlar Ağı Parkları' (PAN Parks) sertifikası alarak Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçilen Küre Dağları Milli Parkı'nda, sonbaharda güzel görüntüler ortaya çıktı. Sarı ve yeşilin her tonunu içinde barındıran milli parkta, özellikle Zoni Yaylası, Karadere çayırları, Büyük ve Küçük Küre geçişleri, Kerpiçli ve Göksu köyleri, Drahna Vadisi, Armutlu çayırı ve Kemerli Mağarası'ndaki manzaralar görenleri hayran bırakıyor. Milli parktaki manzara dronla görüntülendi.