Küre Dağları'nda Kardelenler Erken Açtı - Son Dakika
Küre Dağları'nda Kardelenler Erken Açtı

13.02.2026 11:32
Küre Dağları'ndaki kardelenler, havaların erken ısınmasıyla karsız kaldı ve şubat ayında açtı.

Soğuk kışları ve yoğun kar yağışıyla bilinen Küre Dağları'nda baharın müjdecisi kardelenler, havaların ısınmasıyla erken açtı ve karsız kaldı.

Küre Dağları'nın Şenpazar ilçesi sınırlarında kalan bölümünde aralık ve ocak aylarında yoğun kar yağışı görüldü.

Yer yer 1,5 metreyi aşan kar, havanın erken ısınması nedeniyle kısa sürede eridi. Her yıl mart ayında karın içinde açan kardelenler, bu yıl havanın erken ısınmasıyla şubat ayında kendini gösterdi.

Küre Dağları'ndaki kardelenler, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erken çiçek açarak doğayı süslüyor.

Şenpazar ilçesine bağlı Aşıklı Köyü Muhtarı Yüksel Erdoğan, AA muhabirine, kardelenlerin bölgeye özgü bir tür olduğunu söyledi.

Her yıl bahar ayında kardelenlerin çıkmasını beklediklerini belirten Erdoğan, "Kardelenler buranın güzelliğidir. Hava ısındığında dışarı çıktığımızda kardelenler çıkmış mı diye bakarız. Baharın açan ilk çiçekleri olduğu için kardelenleri çok seviyoruz. Baharın geldiğini hatırlatıyor bize. Kar inceldiğinde içerisinden yavaş yavaş çıkmaya başlar. Hem bahçemde hem de köyümüzün arazilerinin çoğunda çıkıyor." dedi.

Kardelenlerin kar çiçeği olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kardelenler kar yağmadan pek çıkmaz. Karı delerek çıkar. Bu sene kar uzun süre durmadığı için erken karsız kaldılar. Hava sıcak gittiği için kar çabucak eridi." ifadesini kullandı.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş ise kardelenleri çekmek için bölgeye geldiğini belirterek, "Burası doğa fotoğrafçıları için özel bir mekan. Her kış kardelen fotoğrafları çekmeye geliriz. Muhtar Yüksel Erdoğan her sene haber verir. Buranın kardelenleri Şenpazar'a özgü bir türdür." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

