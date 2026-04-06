Küresel Sumud Filosu İspanya'ya Uğurlandı

Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu"na katılacak bazı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) şube başkanları ve il temsilcileri, yolculuklarının başlayacağı İspanya'ya uğurlandı.

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'ye yönelik İsrail ablukasını kırmak ve buradaki halka insani yardım götürmek hedefindeki Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu"na, sendikanın bazı yöneticileri de katılacak.

Memur-Sen Genel Merkezi önünde katılımcıların, İspanya'nın Barselona şehrine uğurlanması amacıyla tören düzenlendi.

Burada konuşan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yakında yola çıkacak filoya katılacak sendikacıları yolcu etmek üzere bir araya geldiklerini ve yaklaşık 200 geminin bu büyük insani girişimde yer almasının beklendiğini belirtti.

Filonun, Gazze'nin özgürlüğü, Gazzeli çocuklara yardımların ulaştırılması, bölgedeki sağlık sorunlarının dünya kamuoyuna bir kez daha haykırılabilmesi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Yalçın, "Filoda, Memur-Sen'imizin hassasiyetini, Türkiye'deki insanlarımızın duyarlılığını ve dünya kamuoyunun farkındalığını temsil edecek arkadaşlarımızdan Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Yalçın, Filistin halkının sesi olmak için birçok faaliyet yürüttüklerini ve bu çabayı Küresel Sumud Filosu ile uluslararası alana taşıyacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şimdi bir kez daha dünyaya sesleneceğiz. İnanıyorum ve ümit ediyorum ki Özgürlük Filosu'ndaki her arkadaşımız, oradaki her insan dili, dini, dünya görüşü farklı olsa da insanlık ortak paydasında bir araya gelecek, insan onurunun ve haysiyetinin yaşatılması için mücadele edecek ve seslerini duyurmaya çalışacak. Tüm aktivistlere buradan teşekkürlerimizi yolluyoruz ve 'var olsunlar' diyoruz. İnanıyoruz ki bu yolculukla birlikte kapılar açılacak ve insani yardımlara fırsat verilecektir. Bu umutla ve amaçla yola çıkıyor arkadaşlarımız."

Gazze'de yaşananların gündemde tutulması için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerinin altını çizen Yalçın, Küresel Sumud Filosu'na destek çağrısında bulundu.

Törene katılan vatandaşlar, "İnsanlığın onuru siyonizmi yenecek", "Nehirden denize özgür Filistin", "Yaşasın Filistin, Kahrolsun Siyonizm", "Gazze'ye nefes Sumud Filosu" sloganları attı.

Konuşmaların ardından filo yolcuları, aileleri ve yakınlarıyla vedalaştı.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Deniz, Eğitim-Bir-Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Nevzat Öylek'in de aralarında bulunduğu heyet, 8 kişiden oluşuyor.