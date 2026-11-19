Kursk Valisi Hinşteyn, Ukrayna İHA saldırısında 11 kişinin yaralandığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kursk Bölge Valisi Aleksandr Hinşteyn, Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarıyla Kursk kentine düzenlediği saldırıda 11 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırıda şehir merkezindeki çok sayıda bina ve sivil altyapı hasar görürken, acil servis ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Rusya'nın Kursk Bölge Valisi Aleksandr Hinşteyn, Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda Kursk şehrinde 11 kişinin yaralandığını bildirdi.
Hinşteyn, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Kursk kentine İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.
Saldırı sonucu şehir merkezinde çok sayıda bina ve sivil altyapı unsurlarının hasar gördüğünü kaydeden Hinşteyn, saldırıda 11 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.
Hinşteyn, olay yerinde acil servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Kaynak: AA
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