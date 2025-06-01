Kursların Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi tarafından yürütülen kişisel gelişim ve meslek edindirme kurslarının yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı.

Kurslarda yıl boyunca, giyim, dikiş, sepet, hasır işçiliği, kuaför ve cilt bakımı eğitimleri verildi.

Kursların sona ermesiyle kursiyerlerin ürünlerinin yer aldığı serginin açılışı Nene Hatun Kadın Yaşam Merkezi'nde yapıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku, Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdem Zeray ve ilçe protokolünün açılışı yapmasının ardından katılımcılar sergiyi gezdi.