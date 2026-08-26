Kurşunlayan Şüpheli Polise Teslim Oldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerini kurşunlayan şüpheli, tabancasıyla polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Kaledere Mahallesi'nde A.U'ya ait iş yerinin önüne gece saatlerinde yaya olarak gelen B.C. tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden B.C. tabancasıyla teslim oldu.

İş yerinin kapalı olduğu sırada meydana gelen olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.