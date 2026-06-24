Kurtulmuş: Çok Merkezli Dünya Dönemi Başlıyor - Son Dakika
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Kurtulmuş: Çok Merkezli Dünya Dönemi Başlıyor

Kurtulmuş: Çok Merkezli Dünya Dönemi Başlıyor
24.06.2026 14:27
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, tek kutuplu düzenin sona erdiğini ve yeni bir uluslararası sistemin doğduğunu açıkladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tek kutuplu dünya düzeninin sona erdiğini ve çok merkezli yeni bir uluslararası sistemin ortaya çıktığını belirterek, "İslam ülkeleri arasındaki fikir farklılıkları, siyaset farklılıkları, etnik ve mezhebi farklılıklar bir çatışma haline dönüştürülmemeli. Bunu bir zenginlik olarak görmek mecburiyetindeyiz. Eğer böyle görürsek, gerçekten ciddi bir şekilde bu süreçte etkili olabiliriz." dedi.

Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliğinin (İSİPAB) 20. Konferansı kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dost ve kardeş Azerbaycan'da bir kez daha bulunmaktan memnuniyet duyduğunu kaydeden Kurtulmuş, İSİPAB Dönem Başkanlığının Azerbaycan'a geçmiş olmasının önemli olduğunu söyledi ve tebriklerini iletti.

Kurtulmuş, dünyanın büyük çalkantılar ve türbülanslardan geçtiği bir dönemde İslam dünyasının durumunun büyük önem taşıdığına değinerek, yaşanan gelişmelerin İslam ülkelerinin önüne önemli fırsatlar çıkardığını aktardı.

Mevcut küresel sistemin sona erdiğini dile getiren Kurtulmuş, "Dünyada eski sistem yıkıldı. Artık o eski sistemin geriye dönmesi mümkün değil. Tek kutuplu bir dünya sisteminin olması mümkün değil. Hiçbir ülkenin, hiçbir bölgenin tek başına dünyayı yönetmesi mümkün değil. Yeni bir dönem başlıyor." diye konuştu.

Kurtulmuş, savaşlar, gerilimler ve krizlerin yeni dönemin habercisi olduğunu dile getirerek, "Bu dönem, aslında bir doğum sancısı. Yeni bir dünyanın izleri ortaya çıkıyor. Burada yepyeni merkezler ortaya çıkacak. Çok merkezliliğin hüküm süreceği yeni bir dünyaya giriyoruz." ifadelerini kullandı.

İslam dünyasının büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, yaklaşık 2 milyarlık nüfusu barındıran İslam coğrafyasının aynı zamanda dünyanın stratejik geçiş noktalarına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Enerji hatları ve küresel siyasetteki güç merkezleri açısından İslam ülkelerinin önemli avantajlara sahip olduğuna işaret eden Kurtulmuş, bu potansiyelin yeterince değerlendirilemediğine vurgu yaptı.

Kurtulmuş, "En başta İslam ülkeleri arasındaki fikir farklılıkları, siyaset farklılıkları, etnik ve mezhebi farklılıklar bir çatışma haline dönüştürülmemeli. Bunu bir zenginlik olarak görmek mecburiyetindeyiz. Eğer böyle görürsek, gerçekten ciddi bir şekilde bu süreçte etkili olabiliriz." şeklinde konuştu.

İslam dünyasının kurumsal, siyasi ve fikri anlamda yeni bir reform sürecine ihtiyaç duyduğunu dile getiren Kurtulmuş, devlet kurumlarının ve uluslararası platformların kapasitelerinin artırılması gerektiğini söyledi.

Kurtulmuş, "Hem devlet kurumlarının, hem uluslararası platformların reforme edilmesi, kurumsal kapasitelerin artırılması, İslam ülkelerinde katılımcılığın artırılması, demokrasinin, istişarenin, İslami prensiple söylemek gerekirse şuranın artırılması gerekir." dedi.

Bilim, teknoloji, sanayi ve yüksek teknoloji alanlarında yeni imkanların ortaya çıktığını belirten Kurtulmuş, İslam ülkelerinin bu alanlarda güçlü bir altyapıya sahip olduğunu ancak mevcut imkanların dağınık halde bulunduğuna dikkati çekti.

Kurtulmuş, "Bunları birleştirerek, imkanlarımızı ortak stratejiler ve ortak projeler haline getirerek önümüzdeki dönemin dünyanın yükselen yıldızlarından birisi olabilir İslam coğrafyası. Biz de İslam coğrafyasının hem Azerbaycan hem Türkiye tam da böyle merkezinde olan ülkeleriz. Bundan istifade etmek hepimizin, tek tek bütün ülkelerin faydasınadır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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