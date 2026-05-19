Kurtulmuş'tan 19 Mayıs Mesajı

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında Samsun'da yakılan İstiklal meşalesinin bir milletin yeniden doğuşunu simgelediğini belirtti. Kurtulmuş, gençlerin bilim, sanat ve spordaki başarılarıyla Türkiye'nin geleceğini inşa ettiğini vurgulayarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı. Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan İstiklal meşalesi, yalnızca bir kurtuluşun değil; yeniden doğan bir milletin tarihe ilan ettiği iradeydi. Gazi Mustafa Kemal önderliğinde başlayan yürüyüş, Anadolu'nun dört bir yanında 'Ya İstiklal ya Ölüm' sesleriyle yankılandı ve bu ses bizi Cumhuriyetimize taşıdı. Ecdadımızın büyük fedakarlıkla yazdığı bu tarihi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye taşıyan gençlerimizdir. Bilimde, sanatta ve sporda, dünya sahnesinde öne çıkan başarılarıyla milletimizin geleceğini inşa eden gençlerimiz; istikbalimizin hem mimarı hem de en güvenilir teminatıdır."

İnanıyoruz ki, milli birlik ve beraberlik ruhuyla omuz omuza yürüyen bir Türkiye, barış içinde büyüyen, huzur içinde üreten, vatandaşlarına müreffeh bir gelecek bırakan Türkiye'dir. Gençlerimizin her adımında yanlarında olmak, onların enerjisini ve azmini geleceğe taşımak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını minnetle anıyorum."