Kurtulmuş'tan 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurtulmuş'tan 19 Mayıs Mesajı

19.05.2026 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 19 Mayıs'ın yeni bir doğuşu simgelediğini ve gençlerin önemini vurguladı.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında Samsun'da yakılan İstiklal meşalesinin bir milletin yeniden doğuşunu simgelediğini belirtti. Kurtulmuş, gençlerin bilim, sanat ve spordaki başarılarıyla Türkiye'nin geleceğini inşa ettiğini vurgulayarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı. Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan İstiklal meşalesi, yalnızca bir kurtuluşun değil; yeniden doğan bir milletin tarihe ilan ettiği iradeydi. Gazi Mustafa Kemal önderliğinde başlayan yürüyüş, Anadolu'nun dört bir yanında 'Ya İstiklal ya Ölüm' sesleriyle yankılandı ve bu ses bizi Cumhuriyetimize taşıdı. Ecdadımızın büyük fedakarlıkla yazdığı bu tarihi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye taşıyan gençlerimizdir. Bilimde, sanatta ve sporda, dünya sahnesinde öne çıkan başarılarıyla milletimizin geleceğini inşa eden gençlerimiz; istikbalimizin hem mimarı hem de en güvenilir teminatıdır."

İnanıyoruz ki, milli birlik ve beraberlik ruhuyla omuz omuza yürüyen bir Türkiye, barış içinde büyüyen, huzur içinde üreten, vatandaşlarına müreffeh bir gelecek bırakan Türkiye'dir. Gençlerimizin her adımında yanlarında olmak, onların enerjisini ve azmini geleceğe taşımak en büyük sorumluluğumuzdur.  Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını minnetle anıyorum."

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurtulmuş'tan 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da sahte yoğun bakım çetesi çökertildi Elazığ'da sahte yoğun bakım çetesi çökertildi
Belediye çalışanı ilçe meydanındaki silahlı saldırıda öldürüldü Belediye çalışanı ilçe meydanındaki silahlı saldırıda öldürüldü
Türkiye’den Sumud filosuna müdahale eden İsrail’e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
CHP’nin Gölge Adalet Bakanı Boyunsuz: Hakim ve savcılık sınavlarına mülakatlarda elenenleri çağıracağız CHP'nin Gölge Adalet Bakanı Boyunsuz: Hakim ve savcılık sınavlarına mülakatlarda elenenleri çağıracağız
İstanbul’da kırmızı bültenle ve difüzyon mesajıyla aranan 14 kişi yakalandı İstanbul'da kırmızı bültenle ve difüzyon mesajıyla aranan 14 kişi yakalandı
Necip Uysal’dan futbola veda Necip Uysal'dan futbola veda

10:15
Kerem Aktürkoğlu kariyer rekorunu kırdı
Kerem Aktürkoğlu kariyer rekorunu kırdı
10:09
Acun Ilıcalı’ya büyük şok 18 sene sonra bir ilk yaşandı
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! 18 sene sonra bir ilk yaşandı
09:46
Ertan Torunoğulları, Aziz Yıldırım ile bir araya geldi
Ertan Torunoğulları, Aziz Yıldırım ile bir araya geldi
09:08
Mersin’de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
08:50
ABD’de 3 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili Trump’tan ilk açıklama
ABD'de 3 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili Trump'tan ilk açıklama
08:27
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 10:27:09. #7.12#
SON DAKİKA: Kurtulmuş'tan 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.