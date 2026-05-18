Kurtulmuş'tan Kırım Tatarlarını Anma Mesajı

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yayımladığı mesajla, Kırım Tatar Sürgünü'nde yaşamını yitirenleri andı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırım Tatar Sürgünü'nün 82'nci yıl dönümünde, vatanlarından zorla koparılan soydaşlarımızın yaşadığı tarifsiz acıyı bugün de yüreğimizde hissediyor, sürgün yollarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak, Kırım Tatar Türklerinin hak ve hukukunu uluslararası platformlarda kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.