Kurtulmuş, terör bitince savaş baronlarının kaybedeceğini söyledi

Kurtulmuş, terör bitince savaş baronlarının kaybedeceğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kurtulmuş, terörün bitmesiyle savaş baronlarının kaybedeceğini belirtti. Terörsüz bölgenin kurulmasıyla barış ekonomisinin ortaya çıkacağını, barış ekonomisindeki kazanımlarımızın dünyaya örnek olacağını söyledi.
Kurtulmuş: "Terörün bitmesiyle savaş baronları kaybedecek. Terörsüz bölgenin kurulmasıyla barış ekonomisi ortaya çıkacak, barış ekonomisindeki kazanımlarımız dünyaya örnek olacak"
Kaynak: AA
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