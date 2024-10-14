Kurtulmuş ve Boughali'den Filistin vurgusu - Son Dakika
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Kurtulmuş ve Boughali'den Filistin vurgusu

Kurtulmuş ve Boughali\'den Filistin vurgusu

Kurtulmuş, Cezayir ile Filistin'in desteklenmesi için ortak hareket etmenin önemini vurguladı.

14.10.2024 14:17
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Brahim Boughali ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu kapsamındaki görüşmede, Cezayir'in İslam dünyası ve bölgede yaşanan meselelere karşı yaklaşımını takdirle karşıladıklarını, özellikle Filistin konusundaki tutumlarının İslam ümmeti bakımından övünç vesilesi olduğunu söyledi.

Türkiye olarak Filistin meselesine başından bu yana büyük destek verdiklerini ifade eden Kurtulmuş, Türkiye ve Cezayir'in devlet ve milletiyle Filistin konusunda aynı çizgide duran ender ülkeler olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, Türkiye ve Cezayir'in bu tutumunun sorumlulukları da artırdığını dile getirerek, her platformda İsrail'in saldırganlığına karşı durmak, Filistin meselesine bir çözüm bulabilmek için mücadeleyi sürdürdüklerini kaydetti.

Cezayir Ulusal Halk Meclisi ve Filistin Meclisinin PAB Genel Kuruluna sunacağı Filistin halkının davasının savunulması ve İsrail'in saldırganlığının durdurulmasıyla ilgili acil gündem maddesi dolayısıyla tebriklerini ve teşekkürlerini dile getiren Kurtulmuş, yarın yapılacak oylamada bu kararın çıkarılması arzusunda olduklarını belirtti.

Kurtulmuş, TBMM'den gelen milletvekillerinin de bu konuda diğer milletvekilleriyle görüşmeler yaptığını ve bu kararın alınması için mücadele verdiğini söyledi.

İslam dünyasının birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, aynı zamanda İslam dünyasının İsrail'in saldırganlığının durdurulması konusunda ortak bir tutum içerisinde olmasının önemini vurguladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Numan Kurtulmuş, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Filistin, Türkiye, Cezayir, Güncel, Dünya, Son Dakika

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