Kurtuluş Savaşı gazisi Hatice Neyir Erdem'in adı Gelibolu'da anaokuluna verildi - Son Dakika
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Kurtuluş Savaşı gazisi Hatice Neyir Erdem'in adı Gelibolu'da anaokuluna verildi

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Kurtuluş Savaşı gazisi Hatice Neyir Erdem\'in adı Gelibolu\'da anaokuluna verildi
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Gelibolu'da uzun yıllardır 'Neyire Erden Anaokulu' olarak yanlış anılan okulun adı, cumhuriyetin ilk kadın öğretmenlerinden ve Kurtuluş Savaşı gazilerinden Hatice Neyir Erdem'in adını taşıyan Hatice Neyir Erdem Anaokulu oldu. Törene Erdem'in yakınları katıldı, aile memnun kaldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, uzun yıllardır yanlış isimle anılan anaokulunun adı, cumhuriyetin ilk kadın öğretmenlerinden ve Kurtuluş Savaşı gazilerinden Hatice Neyir Erdem olarak değiştirildi.

Daha önce "Neyire Erden Anaokulu" olarak bilinen eğitim kurumunun adı, merhumenin yakınlarının yaptığı başvurular ve resmi düzenlemeler neticesinde "Hatice Neyir Erdem Anaokulu" oldu. Yeni tabelanın asıldığı okulda bir tören düzenlendi.

Törene Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, Okul Müdürü Mehmet Biber ile Hatice Neyir Erdem'in yakınları Edibe Erdem, Eda Erdem, Nurhan Kamil Kırelli, Nurdan Kırelli ve Mete Süldür katıldı.

Kurtuluş Savaşı yıllarında cephelerde sıhhiye hemşiresi olarak görev yapan ve fedakarlıkları nedeniyle gazi nişanına layık görülen Erdem'in adının okula doğru biçimde verilmesi ailesi ve yakınlarınca memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kurtuluş Savaşı gazisi Hatice Neyir Erdem'in adı Gelibolu'da anaokuluna verildi - Son Dakika
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