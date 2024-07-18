Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Alevi hemşehrileriyle Yas-ı Matem yemeğinde buluştu

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(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Muharrem ayının 11'inci gününde, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cem Evi'nde, Alevi hemşehrileriyle bir araya gelerek Yas-ı Matem yemeğine katıldı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cemevi'nde düzenlenen Matem Orucu açma yemeğine, Başkan Günel ve çok sayıda Alevi vatandaşın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şubesi Başkanı Erdal Kılınç katıldı.

Matem orucu açma duasının okunmasıyla başlayan yemekte, 12 gün boyunca tutulan oruçların ve yapılan hayırların iyiliğe vesile olması temennisinde bulunuldu.

Günel, "Canlarımız ile Matem orucunun 11'inci gününde Cemevi'mizde toplandık. Tutulan oruçları, edilen duaları ve paylaşılan lokmaları Hakk kabul eylesin" dedi.