Kuşadası Belediyesi hizmet binası proje yarışmasını Koç ve Altınbaşlı kazandı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi hizmet binası proje yarışmasını Koç ve Altınbaşlı kazandı

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Kuşadası Belediyesi hizmet binası proje yarışmasını Koç ve Altınbaşlı kazandı
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Kuşadası Belediyesi'nin Mimarlar Odası iş birliğiyle düzenlediği Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması sonuçlandı. Mevcut otogar alanında yapılacak hizmet kompleksinin projesini Mimar Tunahan Koç ve Yüksek Mimar Zeynep Altınbaşlı hazırladı.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kuşadası Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen "Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması" sonuçlandı. Yarışmayı, Mimar Tunahan Koç ve Yüksek Mimar Zeynep Altınbaşlı tarafından hazırlanan proje kazandı.

Kuşadası'nda mevcut otogar alanında hayata geçirilmesi planlanan yeni belediye hizmet kompleksi için düzenlenen mimari proje yarışmasında, yalnızca belediye hizmetlerinin yürütüleceği bir yapı değil, aynı zamanda vatandaşların da farklı amaçlarla kullanabileceği, kent yaşamının içerisinde yer alan, erişilebilir ve işlevsel bir kamusal alan oluşturulması hedeflendi.

Türkiye'nin farklı noktalarından yarışmaya katılan mimarlar, Kuşadası'nın ihtiyaçlarını, kent dokusunu ve gelecekteki gelişim potansiyelini göz önünde bulundurarak hazırladıkları projelerle jüri karşısına çıktı. Yüksek katılımla gerçekleştirilen yarışmada, kente değer katacak ve belediye ile vatandaş arasındaki etkileşimi güçlendirecek mimari yaklaşımlar değerlendirildi.

DERECEYE GİREN PROJELER BELLİ OLDU

Titiz bir değerlendirme sürecinin ardından yarışmada dereceye giren projeler de açıklandı. Yarışmanın birinciliğini Mimar Tunahan Koç ve Yüksek Mimar Zeynep Altınbaşlı tarafından hazırlanan proje kazandı.

İkincilik ödülüne Mimar Bora Örgüt, Mimar Didem Altun ve Mimar Yener Akgün tarafından hazırlanan proje layık görülürken, üçüncülük ödülünü ise Mimar Berkayhan Soybora, Mimar Tuğberk Kaan Nazlı ve Mimar Mustafa Batuhan Doğan tarafından hazırlanan proje aldı.

Kuşadası Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması'nın danışman jüri üyeleri arasında Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş da yer aldı. Yarışmanın değerlendirme sürecinde mimarlık alanında yüksek eğitim almış, farklı uzmanlık ve deneyimlere sahip profesyonel isimler görev yaptı.

Kaynak: ANKA
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