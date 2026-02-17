Kuşadası Belediyesi'nin Çocuklara Yönelik Süt Desteği Devam Ediyor - Son Dakika
Kuşadası Belediyesi'nin Çocuklara Yönelik Süt Desteği Devam Ediyor

17.02.2026 14:37  Güncelleme: 15:53
Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin 24-60 aylık çocuklarına her ay düzenli olarak süt desteği sağlamaya devam ediyor.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin 24-60 aylık çocuklarına her ay düzenli olarak süt desteği sağlamaya devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi'nin çocukların sağlıklı ve dengeli beslenerek büyümesi amacıyla yürüttüğü süt desteği programı devam ediyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında ilçede yaşayan 24-60 ay arasındaki çocuklara her ay düzenli olarak 8 litre süt ulaştırılıyor.

Temel gıda maddelerine erişimde zorluk yaşayan ailelerin yükünü hafifletmeyi amaçlayan destek programı, haftanın belirlenen dört günü boyunca gerçekleştirilen dağıtımlarla kesintisiz sürdürülüyor. Ekipler, sütleri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar ulaştırarak hem çocukların gelişimine katkı sağlıyor hem de aile bütçesine destek oluyor.

Süt desteğinden yararlanmak isteyen aileler, başvurularını 444 71 14 numaralı hattan Güvercin Masa Servisi aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Güncel, Son Dakika

